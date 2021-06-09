Ляшко рассказал, когда украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС

Летом этого года украинцы, скорее всего, смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Ведь в Украине сейчас улучшилась ситуация с коронавирусом, в частности, показатели по эпидопасности соответствуют европейским.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 9 июня. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы Минздрава, нынешняя эпидемическая ситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует индикаторам "зеленого" уровня эпидемической опасности. А именно:

занятость COVID-кроватей сейчас самая низкая с начала 2021 года;

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восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости коронавирусом;

суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне с начала этого года;

занятость коронавирусных ресурсов тоже вышла на самый низкий уровень;

о положительной динамике говорит и охват населения тестированием – показатель впервые с прошлого года соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и составляет менее 5%.

"Такой уровень тестирования и спадающая динамика заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям Евросоюза. А это в свою очередь может обеспечить украинцам свободные путешествия в страны ЕС уже летом этого года", – заявил Ляшко.

В то же время подчеркнул: вся эта положительная динамика все еще не означает, что COVID-19 преодолен. Сейчас ни одна из европейских стран, которая заявила об улучшении ситуации с заболеваемостью, в том числе благодаря вакцинации, полностью не отменила ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Добавим: Ляшко предложил продлить карантин в Украине до конца лета. В частности, будут сохранены основные ограничения, такие как ношение масок и соблюдение дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина. Так, будут сняты ограничения, которые действовали в "желтой" зоне.