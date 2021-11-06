Лукашенко пришел в COVID-больницу в "красной" зоне и снял маску, чтобы поздороваться с пациентами. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ковидную больницу в "красной" зоне страны, в Орше. Во время общения с пациентами он снимал маску и пожимал некоторым из них руки.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram "Пул Первого". На кадрах "глава" Беларуси в сопровождении врачей вошел в палату, где лежат больные COVID-19.

Лежащей там пожилой женщине Лукашенко рассказал, что для выздоровления ей нужно больше "двигаться по палате и приседать". На что пациентка ответила, что ее только недавно "вытащили с того света".

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В завершение беседы женщина сказала: "Наконец-то увидела вас!", на что "президент" ответил: "Живой я!", при этом сняв маску и пожав ей руку.

В другой палате Лукашенко решил, что там лежат "все здоровые" и позволил себе больше времени провести без маски.

При этом пациенты хвалили врачей скорой и стационара, благодарили медиков и самого Лукашенко, а также высказывались "За Белорусь".

Напомним, ранее Лукашенко во время посещения больницы в Минске заявил, что коронавирус подавил заболевание гриппом в стране. По его словам, COVID-19 может быть полезен и в борьбе с онкологическими болезнями.

Со слов Лукашенко, "самое лучшее" в пандемии это то, что коронавирусная инфекция вышла на передний план и вытеснила грипп. Якобы в Беларуси люди почти не болеют им. Аналогичное предположение он сделал и в отношении онкологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко известен как один из главных антивакцинаторов мира. Ранее он хоть и признавал существование COVID-19, но долгое время призывал граждан не преувеличивать его угрозу.

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", – говорил Лукашенко.