Лукашенко заявил, что COVID-19 подавил грипп и может стать лекарством от онкологии. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что коронавирус подавил заболевание гриппом в стране. По его словам, COVID-19 может быть полезен в борьбе с онкологическими болезнями.

Об этом Лукашенко говорил во время посещения больницы в Минске. Он сказал, что после визита в онкоцентр "почерпнул новое для себя". Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Со слов Лукашенко, "самое лучшее" в пандемии это то, что коронавирусная инфекция вышла на передний план и вытеснила грипп. Якобы в Беларуси люди почти не болеют гриппом.

"Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое... Я буду рад, если как с гриппом", – рассказывал незаконно избранный президент.

Видео дня

Выступая перед медиками Лукашенко сказал, что лечить пациентов с коронавирусом "все-таки легче, чем онкологических".

"Поэтому, дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний", – резюмировал он.

Добавим, что в Беларуси с начала пандемии заразилось более 580 тысяч человек, скончалось почти 4,5 пациентов. Только за минувшие сутки, 21 октября, в стране заразилось 2 097 человек и 17 больных умерли. При этом в Беларуси отменили обязательное ношение масок на лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы разработали собственную вакцину от коронавируса, которая существенно отличается от зарубежных аналогов.