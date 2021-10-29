Кузин рассказал, с какого возраста дети должны носить маски и что нужно знать о вакцинации подростков

В Украине дети с 12 лет должны носить маски на лице, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей. При этом с этого возраста ребенка можно привить одной дозой вакцины Pfizer, или же по решению врача – пройти полный курс вакцинации.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он сказал, что ученики 1-4 класса могут не носить маски, для остальных школьников масочных режим обязателен. Однако во время занятий маску можно не надевать.

Кузин назвал случаи, когда ребенка можно прививать от COVID-19 с 12 лет.

"Например, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность). Педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer", – говорил врач.

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Также подросток может получить прививку, если ему нужно посетить другую страну, где есть обязательная вакцинация детей. Тогда педиатр дает медицинское заключение, что ребенок может получить вакцину от коронавируса.

"Если педиатр отказывается, показывайте ему нормативную базу. Она есть в открытом доступе на сайте Минздрава", – добавил Кузин.

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали приказ, согласно которому разрешается делать прививки от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого рекомендуют препарат Comirnaty компании Pfizer / BioNTech.

Как сообщал OBOZREVATEL, от первых выявленных случаев COVID-19 и до сих пор в Украине коронавирус диагностировали у 152 790 детей. Из них 42 несовершеннолетних украинца умерли после заражения.