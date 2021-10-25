В Минздраве рассказали, сколько детей умерло от COVID-19 в Украине

От первых выявленных случаев COVID-19 и до сих пор в Украине коронавирус диагностировали у 152 790 детей. Из них 42 несовершеннолетних украинца умерли после заражения.

Такие цифры назвали в Министерстве здравоохранения (Минздраве) на Facebook-странице. Специалисты призвали взрослых уделять внимание осведомленности детей о соблюдении эпидемических правил во время пандемии.

Только за прошедшие сутки в стране было выявлено 999 новых заражений среди этой возрастной группы (из всех 14 634 новых). По данным ведомства, состоянием на 25 октября коронавирусом продолжали болеть более 29 детей.

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К тому же 760 из них были на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 и еще 340 пациентов – с подозрением на него. В медучреждениях различных регионов занятость койкомест, предназначенных для несовершеннолетних с коронавирусом, составляла 22%.

"С понедельника в большинстве школ начались каникулы. Каникулы – это удачное время для родителей напомнить детям основные правила, которых следует придерживаться, чтобы не заболеть коронавирусной болезнью", – заявили в Минздраве.

Там попросили родителей учить детей правильно мыть руки, объяснять, как прикрывать рот и нос во время кашля и чихания, подчеркивать необходимость носить защитную маску и т. д.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. Шупика Алла Волоха указала на опасность штамма коронавируса Дельта для детей. Она заявила, что вакцинация маленьких граждан Украины сейчас крайне необходима.

Чем опасен для детей COVID-19, какие страны уже ввели детскую вакцинацию и что об этом думают врачи – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Украине. В частности отмечается, что в ближайшие недели ежедневно в стране будут регистрировать до 30 тыс. новых инфицированных коронавирусом.