Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины

По состоянию на 10 мая в Харьковской области наблюдалась наихудшая ситуация с местами в реанимациях для больных коронавирусом, занятость – 82,3%.

Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также критическая ситуация наблюдается в Запорожской области – 76,44%, Днепропетровская – 66,98%, Кировоградская – 64,94%, Сумская – 63,81% и Черкасская – 62,65%.

Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины

Регионами-лидерами по общей статистики занятости койко-мест, отведенных для тех болен COVID-19 являются:

  • Харьковская область – 47,37%

  • Донецкая – 45,84%

  • Одесская – 45,85%

  • Луганская – 54,27%

  • Сумская – 40,27%

Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины

Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:

  • Харьковская – 47,33%

  • Сумская – 45,94%

  • Луганская – 45,51%

  • Днепропетровская – 43,8%

  • Донецкая – 42,84%

Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в медучреждения Украины госпитализировали еще 2609 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 265 и Харьковщине – 233.

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