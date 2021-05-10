Критическая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в двух областях Украины
По состоянию на 10 мая в Харьковской области наблюдалась наихудшая ситуация с местами в реанимациях для больных коронавирусом, занятость – 82,3%.
Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также критическая ситуация наблюдается в Запорожской области – 76,44%, Днепропетровская – 66,98%, Кировоградская – 64,94%, Сумская – 63,81% и Черкасская – 62,65%.
Регионами-лидерами по общей статистики занятости койко-мест, отведенных для тех болен COVID-19 являются:
Харьковская область – 47,37%
Донецкая – 45,84%
Одесская – 45,85%
Луганская – 54,27%
Сумская – 40,27%
Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:
Харьковская – 47,33%
Сумская – 45,94%
Луганская – 45,51%
Днепропетровская – 43,8%
Донецкая – 42,84%
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в медучреждения Украины госпитализировали еще 2609 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 265 и Харьковщине – 233.
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