Коронавирусу – два года: почему 1 декабря называют "днем рожденья" COVID-19

Анна Паскевич
Covid
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Коронавирус

1 декабря 2019 года в Китае официально считается первым днем пандемии COVID-19. Именно в эту дату, по мнению местных исследователей, был зарегистрирован первый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией.

В частности, исследование ученых нескольких клиник Китая, опубликованное журналом Lancet, определило, что первым, у кого наблюдались симптомы нового заболевания, был пожилой мужчина.

На сегодняшний день нет точных сведений о том, кто был нулевым пациентом

Он страдал болезнью Альцгеймера и практически не покидал свой дом. Так, он не посещал рынок морепродуктов в Ухане, который считается наиболее вероятным источником вспышки коронавируса.

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Более того, ученым не удалось найти связь между "первым пациентом" и другими, более поздними случаями инфицирования.

1 декабря 2019 года в Китае официально считается первым днем пандемии COVID-19

При этом в марте 2020 года китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные правительства Поднебесной, заявила, что первый известный науке случай заражения ковидом якобы был обнаружен еще 17 ноября – инфицированным был 55-летний мужчина, житель провинции Хубэй.

В то же время ученые из Национального института рака Милана (Италия) утверждают, что нашли антитела к COVID-19 в крови своих пациентов, образцы которой были взяты еще в сентябре 2019 года. Их исследование опубликовал научный журнал SAGE.

Первым, у кого наблюдались симптомы нового заболевания, был пожилой мужчина

Как известно, на сегодняшний день нет точных сведений о том, кто был нулевым пациентом. ВОЗ наиболее вероятным источником пандемии считает рынок морепродуктов и животных в Ухане, где вирус мог передаться от животного человеку-хозяину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвала лучшую, по ее мнению, вакцину от коронавируса. Этот препарат был создан по старой проверенной методике.

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