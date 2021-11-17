17 ноября считают днем начала пандемии COVID-19: кем был первый зараженный
17 ноября 2019 года называют датой начала пандемии COVID-19 – заболевания, которое вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2.
И хотя изначально власти Китая официально заявляли, что вспышка началась в декабре 2019 года в Ухане, позже появилась другая информация о первых случаях болезни.
Так, в марте 2020 года китайская газета South China Morning Post, сославшись на данные правительства страны, сообщила, что первым известным зараженным коронавирусом был 55-летний житель провинции Хубэй, который обратился с соответствующими симптомами к врачу 17 ноября.
Начиная с этого дня, как следует из правительственных данных, каждый день фиксировались от одного до пяти новых случаев заражения. К 15 декабря их насчитывалось 27, а к 20 декабря – 60.
27 декабря 2019 года врач одной из больниц в Хубэе Чжан Цзисянь проинформировал Госкомитет по делам здравоохранения о появлении нового заболевания. Тогда насчитывалось уже более 180 зараженных, хотя медики не знали обо всех случаях, отметила South China Morning Post.
31 декабря 2019 года было известно о 266 заболевших COVID-19, 1 января 2020 года – о 381.
Как известно, ранее исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Lancet установило, что первый известный пациент с COVID-19 был обнаружен 1 декабря 2019 года.
Им был пожилой мужчина, страдавший от болезни Альцгеймера. Он практически не выходил из дома и не контактировал с рынком морепродуктов и животных в Ухане, который, по одной из версий считается источником пандемии.
Примечательно, что ученые из Национального института рака Милана, работу которых опубликовал журнал SAGE, заявили, что нашли антитела к COVID-19 в образцах крови, отобранных еще в сентябре 2019 года.
Таким образом в настоящее время источник СOVID-19 остается неизвестным. Наиболее правдоподобной версией происхождения пандемии ВОЗ считает вспышку на рынке в Ухане, где инфекция могла передаться человеку от живого животного.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обнаружен так называемый "нулевой пациент" в эпидемии бубонной чумы. Им оказался мужчина, который жил в Латвии около пяти тысяч лет назад.
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