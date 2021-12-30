В Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 278 человек
За среду, 29 декабря, в Украине прибавилось 5930 случаев заражения коронавирусом, но гораздо больше людей от него вылечились – 10 369. В то же время 278 украинцев не смогли справиться с болезнью и скончались.
Вирус поразил 373 ребенка и 137 медицинских работников, а в больницы попали 1747 человек с COVID-19 или подозрением на такой диагноз. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).
Накануне в разных регионах провели 79 560 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, что немного больше, чем накануне. Больше всего инфицирований подтвердили в Киеве – 1263, тогда как на Закарпатье – ни одного.
Прививку против COVID-19 получили еще 117 042 гражданина: первую дозу получил 31 671 человек, вторую – 83 287, дополнительную – 692, бустерную – 1392.
С начала кампании иммунизации полный курс вакцинации прошли 14 671 167 украинцев, в том числе 3302 человека получили также дополнительную прививку, а 3672 – бустерную (третью).
В то же время мир 30 декабря пересек отметку в 284 миллиона случаев COVID-19, снова установив рекорд по суточному приросту инфицированных – более 1,6 млн. За последние сутки больше всего заражений и смертей подтвердили в США.
В Украине же за все время пандемии COVID-19:
заболели – 3 660 620 человек;
вылечились – 3 460 249 человек;
скончались – 95 690 человек;
проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1263;
Винницкая область – 271;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 185;
Донецкая область – 350;
Житомирская область – 61;
Закарпатская область – 214;
Запорожская область – 206;
Ивано-Франковская область – 225;
Киевская область – 235;
Кировоградская область – 60;
Луганская область – 86;
Львовская область – 256;
Николаевская область – 140;
Одесская область – 339;
Полтавская область – 443;
Ривненская область – 108;
Сумская область – 188;
Тернопольская область – 113;
Харьковская область – 271;
Херсонская область – 76;
Хмельницкая область – 296;
Черкасская область – 297;
Черновицкая область – 121;
Закарпатская область – 0.
Данные из временно оккупированных Крыма, территорий Донецкой и Луганской областей по этой статистике отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, в Украине официально подтверждено шесть случаев инфицирования людей COVID-вариантом Омикрон. Этот штамм был обнаружен в образцах из Киева и области, Львова и Днепра.
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