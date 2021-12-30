В Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 278 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 278 человек

За среду, 29 декабря, в Украине прибавилось 5930 случаев заражения коронавирусом, но гораздо больше людей от него вылечились10 369. В то же время 278 украинцев не смогли справиться с болезнью и скончались.

Вирус поразил 373 ребенка и 137 медицинских работников, а в больницы попали 1747 человек с COVID-19 или подозрением на такой диагноз. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

Накануне в разных регионах провели 79 560 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, что немного больше, чем накануне. Больше всего инфицирований подтвердили в Киеве – 1263, тогда как на Закарпатье – ни одного.

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Прививку против COVID-19 получили еще 117 042 гражданина: первую дозу получил 31 671 человек, вторую – 83 287, дополнительную – 692, бустерную – 1392.

Коронавирус Украина

С начала кампании иммунизации полный курс вакцинации прошли 14 671 167 украинцев, в том числе 3302 человека получили также дополнительную прививку, а 3672 – бустерную (третью).

В то же время мир 30 декабря пересек отметку в 284 миллиона случаев COVID-19, снова установив рекорд по суточному приросту инфицированных – более 1,6 млн. За последние сутки больше всего заражений и смертей подтвердили в США.

В Украине же за все время пандемии COVID-19:

  • заболели – 3 660 620 человек;

  • вылечились – 3 460 249 человек;

  • скончались – 95 690 человек;

  • проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.

Коронавирус Украина

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1263;

  • Винницкая область – 271;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 185;

  • Донецкая область – 350;

  • Житомирская область – 61;

  • Закарпатская область – 214;

  • Запорожская область – 206;

  • Ивано-Франковская область – 225;

  • Киевская область – 235;

  • Кировоградская область – 60;

  • Луганская область – 86;

  • Львовская область – 256;

  • Николаевская область – 140;

  • Одесская область – 339;

  • Полтавская область – 443;

  • Ривненская область – 108;

  • Сумская область – 188;

  • Тернопольская область – 113;

  • Харьковская область – 271;

  • Херсонская область – 76;

  • Хмельницкая область – 296;

  • Черкасская область – 297;

  • Черновицкая область – 121;

  • Закарпатская область – 0.

Данные из временно оккупированных Крыма, территорий Донецкой и Луганской областей по этой статистике отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, в Украине официально подтверждено шесть случаев инфицирования людей COVID-вариантом Омикрон. Этот штамм был обнаружен в образцах из Киева и области, Львова и Днепра.

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