В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 2 декабря зарегистрировали 1376 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 13 777 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Всего в стране среди новых больных – 1279 детей и 222 медика.

Госпитализировали 2 992 человека, летальных случаев – 509 На утро 3 декабря общее количество заражений достигло 3 477 649 человек, выздоровели – 3 018 620.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Украине увеличилось количество регионов, которые соответствуют показателям "желтой" зоны карантина – теперь их пять. В этом списке оказались Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 декабря зарегистрировали 1418 новых случаев COVID-19.