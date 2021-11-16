Комаровский рассказал, можно ли делать прививки от COVID-19 тем, у кого аллергия, диабет или гипертония

Если у человека есть какая-либо фоновая болезнь и возникла тяжелая форма гриппа или коронавируса, то эта ситуация для него намного опаснее, чем прививка. Поэтому наличие хронических заболеваний, таких как, например, аллергия, диабет или высокое давление, является первоочередным поводом к вакцинации.

Об этом в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал кандидат медицинских наук, известный украинский доктор Евгений Комаровский. По его словам, человек с какими-либо фоновыми заболеваниями будет переносить как грипп, так COVID-19 намного тяжелее, чем здоровый.

"Наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации", – подчеркнул Комаровский.

Напомним, ранее Минздрав Украины опубликовал перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Важно обратить внимание, что такие назначения может давать только семейный или лечащий врач.

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Отмечается, что единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38 градусов.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний.

Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA).

COVID-19 в анамнезе.

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