В Минздраве озвучили противопоказания к вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Такие назначения может давать только семейный или лечащий врач.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Врач может направить больного к профильному специалисту, который примет окончательное решение о вакцинации.

Отмечается, что единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

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В министерстве сообщили, что противопоказания могут быть:

Абсолютные – то есть, когда есть угроза возникновения серьезной побочной реакции на вакцину. При этом абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными. Первые – это прививки имеющие постоянный пожизненный характер. Вторые противопоказания имеют временный характер.

Предостережение (вакцинация с предосторожностью) – ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38 градусов. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний.

Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​раньше, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

Онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

Лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть привиты.

Также существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным. В Минздраве подчеркнули, что проверка количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Финляндии приостановили вакцинацию препаратом от компании Moderna для мужчин до 30 лет. Был обнаружен редкий побочный эффект со стороны сердечно-сосудистой системы – миокардит.