В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии: за сутки заболели свыше 32 тыс. человек

За сутки 26 января в Украине подтвердили 32,3 тысячи новых случаев COVID-19, что стало рекордным количеством за все время пандемии. Значительно меньше людей преодолели болезнь – 5237, при этом коронавирус унес жизни еще 154 украинцев.

Накануне в стране госпитализировали 3016 пациентов с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В течение среды, 26 января, в стране провели 164734 тестирования на диагностику коронавируса. Среди новых инфицированных оказалось 4847 детей и 797 медиков. Вакцинацию прошли еще 82360 граждан.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 30 миллионов 85 тысяч прививок. Из них первую дозу вакцины получили 15 млн 250 тысяч граждан, две – 14,5 млн украинцев. В то же время дополнительной дозой привились 14,9 тысяч украинцев, а бустерной – 271 тысяча человек.

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Вместе с тем в мире 26 января обнаружили более 3,5 млн заражений COVID-19. Наибольший прирост новых инфицирований показали США, Франция, Индия и Бразилия.

Напомним, в Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир". В первую очередь его используют для лечения пациентов, входящих в группы риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Pfizer и BioNTech начали клиническое исследование вакцины, нацеленной на штамм коронавируса Омикрон.