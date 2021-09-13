Когда в Украине будет пик заболеваемости на COVID-19: озвучен прогноз
В Украине к середине сентября возможно ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19. Однако сейчас ситуация с коронавирусом не критическая, но постепенно ухудшается.
Об этом для "РБК-Украина" рассказал глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Однако он сказал, что пока нет точного прогноза, когда в стране произойдет локдаун и Украина столкнется с пиком заболеваемости.
"Но это, скорее всего, вторая половина октября – конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", – сделал свой прогноз эксперт.
По состоянию на утро 13 сентября в Украине официально подтверждено 2 317 824 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1205 заболевших, из них 149 – дети.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что новый локдаун в Украине возможен в ноябре этого года. В это время в стране может случиться третья волна коронавируса (COVID-19). Сейчас штамм Дельта более всего распространился в пяти регионах страны.
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