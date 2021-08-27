В Минздраве назвали области, где больше всего случаев заражения 'Дельтой', и оценили вероятность локдауна

Главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что новый локдаун в Украине возможен в ноябре этого года. В это время в стране случится вероятная третья волна коронавируса (COVID-19). Сейчас штамм Дельта больше всего распространился в пяти регионах страны.

Об этом медик рассказал для "ВВС News Украина". Он отметил, что введение жестких карантинных ограничений будет зависеть от украинцев.

"Это ответственное собственное поведение – дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить", – сказал Кузин.

Главный санитарный врач подчеркнул, что решение о вводе локдауна будет приниматься на местах в регионах.

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"Но остается возможность общенационального локдауна, если будет превышение заболеваемости в большинстве регионов", – добавил он.

Также Кузин сказал, что в Украине зафиксировали 520 случаев заражения коронавирусом штаммом Дельта. Больше всего новых инфицированных регистрировали в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской областях и Киеве.

Отмечается, что особенность штамма "Дельта" в том, что в случае заражения в 2,6 раза больше людей нуждаются в интенсивной медицинской помощи. Однако по словам Кузина, в Украине есть достаточное количество мест в больницах даже "по самому пессимистическому сценарию".

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Сергей Кравченко сказал, что осенью в Украине возможна вспышка заболеваемости из-за Дельта-штамма коронавируса. Единственным эффективным средством сдерживания вируса может стать жесткий карантин, или локдаун.