Осенью в Украине будет Дельта-локдаун: эпидемиолог озвучил прогноз

Осенью в Украине возможна вспышка заболеваемости из-за Дельта-штамма коронавируса. Единственным эффективным средством сдерживания вируса может стать жесткий карантин, или локдаун.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко. "Я думаю, что в осенне-зимний период будут жесткие карантины, Дельта-локдауны", – сказал он (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца этой новости).

По словам медика, заболеваемость наверняка будет увеличиваться по ряду объективных причин. В частности, из-за большей агрессивности Дельта-штамма по сравнению с другими штаммами, из-за сезонного фактора, а также потому, что даже вакцинированные граждане могут болеть коронавирусом в легкой форме и быть источником распространения инфекции.

Видео дня

В этом контексте эпидемиолог отметил, что на сегодняшний день в Украине не сформировался коллективный иммунитет, несмотря на большое количество тех, кто переболел или вакцинировался.

По оценкам Кравченко, коронавирус в Украине не удастся преодолеть слишком быстро. "Эпидемиологический хвост будет тянуться довольно долго", – предупредил он. В частности, за счет того, что не все граждане будут вакцинированы – то ли из-за убеждений, то ли по медицинским причинам. "Плюс определенный процент вакцинированных также будет болеть", – добавил он.

В то же время осенью наступит сезон острых респираторных заболеваний, и поэтому неизбежно будет расти и заболеваемость COVID-19. Таким образом, "будет рост заболеваемости и смертности, и единственным инструментом сдерживания инфекции является введение жестких ограничительных мер", – предупредил врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что в октябре-ноябре в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом.