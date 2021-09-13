В Украине свыше 1,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки, умерли 18 человек

По состоянию на утро понедельника, 13 сентября, в Украине официально подтверждено 2 317 824 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1205 заболевших, из них 149 – дети. Госпитализировали 833 пациента.

От COVID-19 в стране умер уже 54 360 человек (+18 за сутки), выздоровели 2 221 868 (+758). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

г. Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 44 случая;

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Волынская область – 79 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 18 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Киевская область – 29 случаев;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 86 случаев;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 56 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 13 случаев;

Сумская область – 25 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 45 случаев;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 120 случаев;

Черниговская область – 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За прошедшую неделю в Украине сделали 921 443 прививки от коронавируса. За минувшие сутки, 12 сентября, было вакцинировано 45 148 человек. Одну дозу получили 16 930 человек полностью иммунизированы – 28 218 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 5 906 742 человека, из них получили одну дозу 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 804 204 человека. Всего сделано 10 710 944 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог Алексей Галимский сообщил, что новый локдаун почти неизбежен. Украина может оказаться в "красной" зоне уже в сентябре.