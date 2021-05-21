Киев возглавил пятерку регионов по заболеваемости COVID-19

В Киеве 20 мая зарегистрировали 453 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 4 984 граждан.

Согласно информации Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Среди новых больных – 278 детей и 97 медиков. В медучреждения госпитализировали 1 785 человек, летальных случаев – 202. На утро 21 мая общее количество заражений достигло 2 175 382 человека, выздоровели – 1 929 039.

Напомним, по состоянию на пятницу, 21 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 165,8 млн человек. За минувший день выявили 651 684 новых инфицированных, умерли еще 13 032. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 146,5 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 259 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 мая зарегистрировали 433 новых случая COVID-19.