За сутки в Киеве зарегистрировали 433 новых больных COVID-19

В Киеве 19 мая зарегистрировали 433 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5 165 граждан.

Согласно информации проекта Министерства охраны здоровья Украины "Коронавірус_інфо", наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Днепропетровской (489), Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Среди новых больных – 324 ребенка и 109 медиков. В медучреждения госпитализировали 1 884 человек, летальных случаев – 203. На утро 20 мая общее количество заражений достигло 2 170 398 человека, выздоровели – 1 916 194.

Напомним, по состоянию на четверг, 20 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 165,5 млн человек. За минувший день выявили 659 130 новых инфицированных, умерли еще 13 167. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 145,7 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 276 тыс., Бразилии – 79 тыс. и Аргентине – 39 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве 18 мая зарегистрировали 477 новых случаев COVID-19.