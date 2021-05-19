Киев снова оказался в тройке регионов по количеству больных COVID-19

В Киеве 18 мая зарегистрировали 477 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5 138 граждан.

Согласно информации проекта Министерства охраны здоровья Украины "Коронавірус_інфо", наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Среди новых больных – 260 детей и 187 медиков. В медучреждения были госпитализированы 2 269 человек, летальных случаев – 227. На утро 19 мая общее количество заражений достигло 2 165 233 человека, выздоровели – 1 899 446.

Напомним, по состоянию на среду, 19 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164,8 млн человек. За минувший день выявили 611 227 новых инфицированных, умерли еще 13 943. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 145 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 267 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве 17 мая зарегистрировали 425 новых случаев COVID-19.