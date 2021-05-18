Киев в тройке лидеров по количеству заболевших COVID-19 и привитых: статистика

В Киеве 17 мая зарегистрировали 425 новых случаев COVID-19. В городе в течение прошлых суток сделали 1963 прививки.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Прививку против коронавируса за сутки получили 17 232 украинца.

В стране за сутки заражение COVID-19 подтвердили у 4 095 граждан, среди новых больных – 235 детей и 162 медика. В медучреждения были госпитализированы 999 человек, летальных случаев – 285. На утро 18 мая общее количество заражений достигло 2 160 095 человек, выздоровели – 1 882 344.

Напомним, по состоянию на вторник, 18 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164 млн человек. За минувший день выявили 535 371 новых инфицированных, умерли еще 10 733. Всего от болезни скончались около 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 144,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 263 тыс., Бразилии – 33 тыс. и Аргентине – 28 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.