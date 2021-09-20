Киев остался в тройке лидеров по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 19 сентября зарегистрировали 183 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2265 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

Среди новых больных – 275 детей и 22 медика. Госпитализировали 1255 человек, летальных случаев – 44. На утро 20 сентября общее количество заражений достигло 2 350 646 человек, выздоровели – 2 231 417.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 20 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,2 млн человек. За минувший день выявили 350 897 новых инфицированных, умерли еще 5 748. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 205,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (30 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 сентября в Украине официально подтвержден 2 348 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 983 – обнаружены за прошедшие сутки.