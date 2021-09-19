В Украине за сутки свыше 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 46 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
4,9 т.
В Украине за сутки свыше 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 46 человек

По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, в Украине официально подтверждено 2 348 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 983 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 422 ребенка и 52 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 875 человек (+46 за сутки), выздоровели 2 230 852 (+546 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1 767 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 23 176 человек;

  • методом ИФА – 3 982 человека;

  • экспресс-тестами – 27 526 человек.

В течение субботы, 18 сентября, в Украине сделали 58 605 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 743 гражданина, а завершили иммунизацию 23 862.

Видео дня

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 161 случай;

  • Винницкая область – 113 случаев;

  • Волынская область – 98 случаев;

  • Днепропетровская область – 300 случаев;

  • Донецкая область – 134 случая;

  • Житомирская область – 171 случай;

  • Закарпатская область – 22 случая;

  • Запорожская область – 123 случая;

  • Ивано-Франковская область – 127 случаев;

  • Киевская область – 103 случая;

  • Кировоградская область – 10 случаев;

  • Луганская область – 64 случая;

  • Львовская область – 246 случаев;

  • Николаевская область – 112 случаев;

  • Одесская область – 319 случаев;

  • Полтавская область – 14 случаев;

  • Ривненская область – 70 случаев;

  • Сумская область – 121 случай;

  • Тернопольская область – 215 случаев;

  • Харьковская область – 610 случаев;

  • Херсонская область – 239 случаев;

  • Хмельницкая область – 291 случай;

  • Черкасская область – 43 случая;

  • Черновицкая область – 219 случаев;

  • Черниговская область – 58 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине.
Вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возможен всплеск заболеваемости COVID-19. Доктор медицинских наук Сергей Крамарев спрогнозировал до 20 тыс. новых случаев за сутки.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения