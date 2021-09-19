В Украине за сутки свыше 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 46 человек
По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, в Украине официально подтверждено 2 348 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 983 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 422 ребенка и 52 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 54 875 человек (+46 за сутки), выздоровели 2 230 852 (+546 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1 767 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 23 176 человек;
методом ИФА – 3 982 человека;
экспресс-тестами – 27 526 человек.
В течение субботы, 18 сентября, в Украине сделали 58 605 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 743 гражданина, а завершили иммунизацию 23 862.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 161 случай;
Винницкая область – 113 случаев;
Волынская область – 98 случаев;
Днепропетровская область – 300 случаев;
Донецкая область – 134 случая;
Житомирская область – 171 случай;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 123 случая;
Ивано-Франковская область – 127 случаев;
Киевская область – 103 случая;
Кировоградская область – 10 случаев;
Луганская область – 64 случая;
Львовская область – 246 случаев;
Николаевская область – 112 случаев;
Одесская область – 319 случаев;
Полтавская область – 14 случаев;
Ривненская область – 70 случаев;
Сумская область – 121 случай;
Тернопольская область – 215 случаев;
Харьковская область – 610 случаев;
Херсонская область – 239 случаев;
Хмельницкая область – 291 случай;
Черкасская область – 43 случая;
Черновицкая область – 219 случаев;
Черниговская область – 58 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возможен всплеск заболеваемости COVID-19. Доктор медицинских наук Сергей Крамарев спрогнозировал до 20 тыс. новых случаев за сутки.
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