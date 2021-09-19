В Украине за сутки свыше 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 46 человек

По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, в Украине официально подтверждено 2 348 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 3 983 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 422 ребенка и 52 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 875 человек (+46 за сутки), выздоровели 2 230 852 (+546 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 1 767 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 23 176 человек;

методом ИФА – 3 982 человека;

экспресс-тестами – 27 526 человек.

В течение субботы, 18 сентября, в Украине сделали 58 605 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 34 743 гражданина, а завершили иммунизацию 23 862.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 161 случай;

Винницкая область – 113 случаев;

Волынская область – 98 случаев;

Днепропетровская область – 300 случаев;

Донецкая область – 134 случая;

Житомирская область – 171 случай;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 123 случая;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 103 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 246 случаев;

Николаевская область – 112 случаев;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 14 случаев;

Ривненская область – 70 случаев;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 610 случаев;

Херсонская область – 239 случаев;

Хмельницкая область – 291 случай;

Черкасская область – 43 случая;

Черновицкая область – 219 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возможен всплеск заболеваемости COVID-19. Доктор медицинских наук Сергей Крамарев спрогнозировал до 20 тыс. новых случаев за сутки.