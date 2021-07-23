Киев остался на первом месте по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 22 июля зарегистрировали 226 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 763 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Среди новых больных – 57 детей и 15 медиков. Госпитализировали 446 человека, летальных случаев – 21. На утро 23 июля общее количество заражений достигло 2 247 419 человек, выздоровели – 2 183 642.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 23 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 193,4 млн человек. За минувший день выявлено 564 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,7 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 июля зарегистрировали 246 новых случаев COVID-19.