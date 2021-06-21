Какие продукты помогут восстановиться после COVID-19: эксперт дала совет

Для лучшего восстановления после перенесенного коронавируса следует употреблять в пищу как можно больше овощей. Рекомендуется включать в рацион свежую зелень.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. Прежде чем начинать употреблять витамины В и D, следует сделать анализ и получить рекомендацию врача, добавила она.

"Все вирусные, бактериальные и любые другие инфекции поселяются в нас только потому, что в нашей кишечной микрофлоре недостаточно полезных бактерий. Мы не кормим правильно наш кишечник. Для того, чтобы поддержать организм после коронавируса или после любого другого вирусного заболевания, нужно есть продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка – это овощи", – подчеркнула нутрициолог.

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Дубовик сказала, что для тем, кто перенес коронавирус, переживает постковидный синдром и проходит этап восстановления рекомендуется употреблять в пищу зелень, которая уже доступна в продаже. Это зеленый лук, молодой чеснок, петрушка, укроп.

Она сказала, что их не обязательно крошить в салат – их можно есть вприкуску с другими блюдами, например, первыми. "Едите борщ на обед – возьмите перья лука и петрушку", – посоветовала эксперт.

Говоря о поддержке организма синтетическими витаминами, Дубовик посоветовала сначала определить реальную потребность в них. "Если вы решили после коронавируса восстановить организм, для начала нужно пойти в лабораторию и сдать анализы на витамины. Это сейчас очень доступно. Потом вы идете к доктору".

Эксперт подчеркнула, что витамины, в том числе витамины группы В, не следует пить "просто так". "Витамины группы В – это очень специфические витамины. Когда количество витамина В в организме большое, вы нагружаете свои почки, они выходят просто с мочой. То же самое касается и витамина D".

Как писал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко допустила, что иммунитет к коронавирусу у тех, кто перенес это заболевание, может сохраняться на протяжении всей жизни.