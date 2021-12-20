Израиль ввел запрет на посещение 10 государств из-за всплеска коронавируса: список

В связи с резким ростом новых случаев инфицирования COVID-19 правительство Израиля приняло решение запретить посещение десяти государств. Израильтянам не разрешается путешествовать в страны "красной" зоны, если у них нет специального разрешения от правительственного комитета.

Согласно данным Министерства здравоохранения в Израиле ежедневно регистрировалось более 1000 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Под запрет посещения попали Соединенные Штаты Америки, Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция. Ограничение на посещение перечисленных стран должно вступить в силу в ночь на среду, 22 декабря.

Видео дня

Кроме того, по возвращении в страну израильтяне должны как минимум семь дней быть на карантине, даже если они полностью вакцинированы.

Стоит отметить, что в группу "красных" стран уже входят Великобритания, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Африка и несколько десятков других африканских стран.

Согласно данным портала Worldometers, по состоянию на 20 декабря в Израиле зарегистрировано 1 миллион 355 тысяч случаев COVID-19. Побороть недуг удалось 1 миллиону 340 тысячам израильтян. Умерли от последствий коронавируса 8,2 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, два популярных препарата, которые использовали для лечения COVID-19, оказались неэффективными в борьбе против Омикрона. Речь идет о лекарствах Regeneron и Eli Lilly.

Напомним, коронавирус за сутки 19 декабря унес жизни 3733 жителей планеты, однако почти 329 тыс. смогли его побороть. В то же время COVID-19 диагностировали еще у 468,7 тыс. человек и общее количество заражений на планете превысило 275 млн.