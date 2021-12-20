Два популярных препарата от COVID-19 оказались неэффективными против Омикрона: результаты исследования

Два популярных препарата, которые использовали для лечения COVID-19, оказались неэффективными в борьбе против Омикрона. Речь идет о лекарствах Regeneron и Eli Lilly.

Как сообщает ABC News, более года они были основными средствами лечения раннего коронавируса, благодаря способности предотвращать тяжелые формы заболевания и удерживать пациентов от госпитализации. Но теперь оба производителя предупредили, что лабораторные испытания показали гораздо меньшую эффективность препаратов против Омикрона, который содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку вируса антителами.

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И хотя компании утверждают, что они могут быстро разработать новые препараты, нацеленные на Омикрон, их появление ожидается не ранее, чем через несколько месяцев.

Кроме того, отмечается, что лучше всего сейчас подходит для борьбы с Омикроном препарат Sotrovimab британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline). Он был специально создан для связывания с той частью вируса, которая, по словам представителей компаний, менее склонна к мутации. В то же время, препарат сейчас недоступен во многих странах, в частности в США.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на Дельта-вариант по-прежнему приходится более 95% случаев заболевания в США. Но руководители агентства утверждают, что Омикрон распространяется быстрее, чем любой из предыдущих вариантов, и в течение нескольких недель станет доминирующим по всей стране.

Напомним, ранее в США посоветовали отказаться от использования вакцины Johnson&Johnson или Janssen против коронавируса, которую разработала одноименная американская компания. Причиной стал риск редких случаев свертывания крови после прививки этим препаратом. Вместо него Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендовали иммунизироваться Pfizer&BioNTech или Moderna.

При этом 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса. По словам политика, в результате пандемии страны понесли ущерб в размере 60 триллионов долларов. Бывший глава государства признал, что у китайских властей таких средств нет, однако он считает, что Пекин должен сделать что-то для возмещения ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

европейский регулятор одобрил для лечения COVID-19 препарат Sotrovimab, предназначенный для пациентов старше 12 лет. Производителем данного лекарства является компания GlaxoSmithKline Trading Services Limited.

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств для амбулаторного лечения больных с COVID-19 "Паксловид". Законтрактованы на данный момент 300 тысяч курсов препарата.