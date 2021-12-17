Европейский регулятор одобрил еще одно лекарство от COVID-19: что известно о препарате "Сотровимаб"

16 декабря Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (CHMP) одобрил для лечения COVID-19 препарат Sotrovimab (Xevudy), предназначенный для пациентов старше 12 лет и весом не менее 40 кг. Производителем данного лекарства является компания GlaxoSmithKline Trading Services Limited.

Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств. Отмечается, что препарат эффективен для людей, которые не требуют дополнительного кислородного обеспечения, имеют легкую и умеренную степень тяжести протекания коронавируса и подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания. Sotrovimab сокращает госпитализацию и смертность на 79%, наиболее эффективен он на ранних стадиях.

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CHMP проанализировал данные исследования с участием 1057 пациентов с COVID-19. После лечения Xevudy 1% пациентов (6 из 528) были госпитализированы на срок более 24 часов в течение 29 дней лечения.

Большинство пациентов в исследовании были инфицированы исходным вирусом SARS-CoV-2. Некоторые пациенты заболели штаммами, в частности Alpha и Epsilon. На основании лабораторных исследований ожидается, что Xevudy также будет активен в отношении других вариантов (включая Омикрон). CHMP пришел к выводу, что польза от препарата больше, чем его риски при одобренном применении.

Напомним, ранее Sotrovimab одобрили для использования в Великобритании. Это уже второй рекомендованный в Британии терапевтический препарат на основе моноклональных антител против COVID-19 после Ronapreve.

Sotrovimab действует путем связывания с белком-шипом вируса COVID-19. Это, в свою очередь, предотвращает прикрепление вируса к клеткам человека и проникновение в них, так что он не может реплицироваться в организме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Минздрав Украины подписал соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19. Лекарство позволяет предотвратить размножение вируса в организме человека и снизить риск тяжелого течения болезни.

Также Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств для амбулаторного лечения больных с COVID-19 "Паксловид". Законтрактованы на данный момент 300 тысяч курсов препарата.