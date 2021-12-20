Омикрон стал доминирующим в Ирландии, Германия отказалась от локдауна к Рождеству. Хроника коронавируса на 20 декабря

Коронавирус за сутки унес жизни 3733 жителей мира, однако почти 329 тыс. смогли его побороть. В то же время COVID-19 диагностировали еще у 468,7 тыс. человек и общее количество заражений на планете превысило 275 млн.

Накануне в Нидерландах был введен усиленный карантин на рождественско-новогодние праздники, который будет действовать до 14 января. В Украине же граждане начали официально получать "президентскую тысячу" за вакцинацию, и в Киберполиции предупредили, что будут следить за этим процессом, чтобы украинцы не попали на мошенников.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине зафиксирован 3 608 151 случай инфицирования, из них 93 105 обернулись смертью, а 3 331 865 человек вылечились. Еще около 183 тыс. граждан до сих пор болеют.

Новый COVID-штамм Омикрон стал доминирующим в Ирландии . По данным национальной кризисной команды по вопросам общественного здоровья, в стране он составляет 50% всех инфицирований , подтвержденных за сутки.

Некоторые люди имеют в организме повышенный уровень Т-клеток. Ученые считают, что именно такая особенность позволяет им становиться неуязвимыми к COVID-19, даже если они работают в зонах повышенного риска подхватить вирус.

Европейская комиссия договорилась с компаниями BioNtech и Pfizer ускорить поставки их мРНК-вакцины в государства-члены ЕС в ближайшие недели.

В Перу обнаружили первые четыре случая заражения COVID-вариантом Омикрон . Министр здравоохранения Эрнандо Севальоса подчеркнул вероятность подтверждения этого диагноза еще у двух человек.

С 20 декабря в Швейцарии вступили в силу жесткие ограничения против распространения коронавируса, которые будут действовать до 24 января. Так, организации в стране перешли на обязательный домашний режим работы, только вакцинированным жителям или переболевшим разрешено посещать рестораны, кинотеатры и спортзалы.

Во Франции шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили передозировку COVID-вакцины Pfizer . Вместо 10 мкг им по ошибке вкололи дозу 20 мкг препарата, сообщает Le Figaro.

В Германии отказались от идеи ввести локдаун к Рождеству по примеру Нидерландов, пишет AFP. Глава Минздрава Карл Лаутербах подчеркнул, что страна преодолела критическое количество заражений штаммом Омикрон, на очереди новая волна, которую уже не остановить, поэтому в изоляции нет смысла.

Самая большая канадская провинция Онтарио позволит всем совершеннолетним жителям получить третью (бустерную) дозу вакцины против COVID-19, сообщили в местном правительстве.

Израиль находится уже в пятой волне COVID-19, заявил премьер Нафтали Беннетт, которого цитирует The Guardian. По его словам, несмотря на введенные строгие ограничения в течение следующих нескольких недель в стране ожидается всплеск заболеваемости.

В лидеры по суточному приросту заражений вошли Британия – 82,8 тыс. , США – 66,7 тыс., Франция – 48,4 тыс., Россия – 27,9 тыс., Италия и Германия – по более чем 24 тыс. Украина с 3,6 тыс. инфицирований накануне оказалась на 19-м месте в мире и 12-м в Европе.

Более 3,695 миллиарда человек в мире на сегодняшний день полностью вакцинированы против коронавируса. Это составляет 46,93% всего населения планеты.