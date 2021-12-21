Минздрав уже на этой неделе примет решение по бустерной вакцинации от COVID-19, – Шмыгаль

В четверг, 23 декабря, состоится заседание экспертного совета Министерства здравоохранения Украины. На нем будет принято решение о бустерной вакцинации от коронавируса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 20 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что речь идет о сроках применения третьей дозы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В четверг в Минздраве будет заседание экспертного совета, который примет решение и дате и времени применения третьей бустерной дозы вакцины", – подчеркнул глава правительства.

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Напомним, что несколько дней назад министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал, что бустерная вакцинация может начаться через один-два месяца.

Глава Минздрава тогда заверил, что страна готова к этому. По его словам, контракты на поставки препаратов подписаны на два года вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Украине разрешили колоть бустерные дозы вакцин тем, кто имеет соответствующие медицинские показания.