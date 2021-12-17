В Минздраве рассказали, когда в Украине может стартовать COVID-вакцинация бустерными дозами

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшний день Украина готова к проведению бустерной вакцинации против коронавируса, однако это еще не актуально. Стартовать она может через месяц-два, а пока специалисты надеются на иммунизацию 60% населения по крайней мере одной дозой.

Об этом глава Минздрава сказал в эфире программы "Право на владу" на "1+1". Отметим, что с 13 декабря в стране разрешили дополнительные прививки, но в этом случае речь не идет именно о бустерных дозах.

По словам Ляшко, последние защищают конкретного человека дополнительно. Поэтому третьи прививки пока начали делать "иммуноскомпроментированным людям" – тем, которые имеют сниженный иммунитет.

Для этого и предстоящей бустерной вакцинации страна подписала контракты о масштабных поставках COVID-вакцин на следующие два года.

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"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год – 25 млн доз, на 2023 год – еще 25 млн доз", – подчеркнул министр.

Он добавил, что применение бустерной вакцинации, вероятно, начнется в январе-феврале следующего года, и это не отразится на обычных темпах иммунизации. Однако здесь есть условие: не менее 60% взрослых украинцев должны быть иммунизированы хотя бы одной дозой или 50% – двумя.

"Сегодня у нас полностью вакцинированных взрослых – 40%. А мы хотим защитить всех людей, наша цель – все 70%", – подчеркнул Ляшко.

Третья (бустерная) прививка рекомендована людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые имеют иммунодепрессивную терапию;

проходящим иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря прививки против COVID-19 дополнительной дозой вакцины получили 14 украинцев. В Минздраве предупредили, что это не удлиняет действие сертификата о вакцинации.