Хроника коронавируса на 9 июля: за сутки прибавилось более 450 тысяч больных

По состоянию на пятницу, 9 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,3 млн человек. За минувший день выявлено 468 тысяч новых инфицированных, умерли еще более восьми тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 170,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 53 тыс., Индонезии – 38 тыс. и Индии – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 239 591 случай заражения, с начала пандемии умерли 52 560 человек, а 2 175 225 вылечились.

Новая вспышка коронавируса в его мутации Дельта может настигнуть Украину уже в конце июля, считает эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

В Украине, наравне с цифровыми COVID-сертификатами, введут их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью.