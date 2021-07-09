Хроника коронавируса на 9 июля: за сутки прибавилось более 450 тысяч больных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на пятницу, 9 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,3 млн человек. За минувший день выявлено 468 тысяч новых инфицированных, умерли еще более восьми тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 170,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 53 тыс., Индонезии – 38 тыс. и Индии – 34 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заболели более 186 млн с начала пандемии.
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Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 239 591 случай заражения, с начала пандемии умерли 52 560 человек, а 2 175 225 вылечились.

  • Новая вспышка коронавируса в его мутации Дельта может настигнуть Украину уже в конце июля, считает эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

  • В Украине, наравне с цифровыми COVID-сертификатами, введут их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью.

Главное за 9 июля:

  • Скончалась Новилия Сьяфри Бахтияра – главный исследователь китайской вакцины против коронавируса Sinovac. Смерть наступила в Индонезии после того, как она заразилась COVID-19.

  • Вашингтон отправит в Уругвай и Афганистан около 2 млн доз вакцин Pfizer и Johnson&Johnson в качестве пожертвования, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

  • Большая часть стран ЕС и Европейской экономической зоны стали "зелеными" относительно ситуации с COVID-19. К "красной зоне" Европейское агентство по предупреждению и контролю заболеваний отнесло большую часть территории Португалии и Испании, ряд заморских территорий Франции, а в "темно-красную зону" (обозначает самую худшую эпидемическую ситуацию) поместили только Кипр.

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