В Украине установили рекорд вакцинации: за сутки привито более 100 тысяч людей

В Украине установлен новый рекорд прививок от COVID-19 в сутки. В четверг, 8 июля, было вакцинировано 109 160 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины. Одну дозу получили 44 816 человек, две дозы – 64 344 человека.

В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов прививки и 35 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировано 2 223 408 человек, из них одну дозу получили 2 223 406, полностью иммунизированы – 1 082 602 (двое получили одну дозу за рубежом).

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Всего проведено 3 306 008 прививок.

По состоянию на 8 июля в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 786 299 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили о победе новых штаммов коронавируса в гонке с вакцинацией.

Директор ВОЗ также констатировал, что в мире до сих пор не вакцинированы миллионы медицинских работников.

Между тем Польша стала лидером по вакцинации от коронавируса в мире. По состоянию на 8 июля в стране из почти 38 млн человек вакцинировано 80,1% населения. Было проведено 60,8 млн прививок.