Ученые показали первое фото штамма Омикрон, а Британия усилила карантин из-за него. Хроника коронавируса на 9 декабря

Накануне в Украине и мире было обнаружено 662,7 тыс. заражений коронавирусом и 7,7 тыс. смертей, к которым он привел. Всего на 9 декабря на планете подтверждено более 268 млн случаев инфицирования, в 241 млн из которых люди преодолели болезнь.

В ВОЗ заявили о росте смертности из-за этого вируса, сравнив количество летальных исходов в течение последних недель. В то же время гонконгские ученые разработали особую нержавеющую сталь, якобы способную в течение нескольких часов полностью нейтрализовать COVID-19. А их коллеги-медики показали, как выглядит штамм Омикрон.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтвержден 3 519 981 случай инфицирования, в том числе 89 436 летальных и 3 109 423 тех, когда люди выздоровели. Ныне с недугом борются как минимум 321 тыс. человек.

С начала кампании вакцинации только в трех регионах страны иммунизировали более 50% взрослых жителей хотя бы одной прививкой . Речь идет о столице, Киевской и Полтавской областях (от 52 до 67%).

Новый штамм Омикрон ученые называют не более опасным за предыдущие варианты, но способным частично обходить защиту известных вакцин. Изготовление адаптированного под него препарата для прививок ожидается не раньше марта-2022.

В США заражение людей штаммом Омикрон на прошлой неделе составляло менее 1% всех новых инфицирований . Всего в стране известно о 40 таких случаях , в большинстве COVID-19 протекает в легкой форме и только одному больному понадобилась госпитализация . Об этом Associated Press рассказала директор CDC Рошель Валенски.

Украинский медик Андрей Роханский объяснил, почему инфицированным нельзя затягивать с лечением коронавируса. Также он перечислил осложнения при болезни.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ужесточил карантинные правила в стране на фоне обеспокоенности по поводу COVID-варианта Омикрон , передает BBC. Он объявил, что правительство переходит к резервному плану по сдерживанию вируса.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в США – 127,4 тыс., Германии – 68,8 тыс., Франции 61,3 тыс., Британии – 51,3 тыс. и России – 30,7 тыс. Украина по приросту больных оказалась на 11-м месте в Европе и 16-м в мире.