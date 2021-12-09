В США рассказали, как протекает болезнь у зараженных штаммом Омикрон: есть три симптома

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил о выявлении уже более 40 случаев заражения штаммом Омикрон в Соединенных Штатах. Более три четверти из всех инфицированных были вакцинированы от COVID-19, и почти все они болели в легкой форме.

Директор CDC доктор Рошель Валенски рассказала, что при заражении Омикроном у людей наблюдались такие симптомы, как кашель, заложенность носа и усталость. И только один из более чем 40 человек был госпитализирован. Об этом доктор рассказала в интервью Associated Press.

Рошель Валенски подчеркнула, что делать вывода об опасности Омикрона преждевременно, так как существующие данные являются очень ранними. По данным CDC, некоторые случаи заражения новым вариантом коронавируса могут становиться все более серьезными по прошествии нескольких дней и недель.

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Что же касается первых обнаруженных случаев, то Валенски акцентировала, что большинство заболевших – молодые люди и около трети этих пациентов накануне путешествовали за границу.

CDC в настоящее время пытается установить, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое заболевание, чем другие типы коронавируса. Вывод о том, что почти все случаи до сих пор являются легкими, может быть отражением того, болезнь охватила в основном вакцинированных людей, которые, как ожидается, будут иметь более легкие заболевания, заявили представители CDC.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительные лабораторные исследования показывают, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech значительно упали в эффективности против нового штамма Омикрон. В то же время производители говорят, что вакцина, адаптированная под южноафриканский вариант COVID-19, может быть готова не раньше марта 2022 года.

Напомним, что с 9 декабря в Украине расширяется список профессий, для которых COVID-вакцинация является обязательной. В перечень добавлены работники органов исполнительной власти, компаний "Укрзалізниця" и "Укрпочта" и др. Теперь невакцинированных будут отстранять от работы.