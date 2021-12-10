В Израиле более половины заболевших COVID-19 – дети

Более половины случаев заражения коронавирусом в Израиле приходится на детей. За 8 декабря в стране было зафиксировано наибольшее количество заболеваний за последние полтора месяца – 786.

Об этом со ссылкой на заявление Минздрава страны пишет ВВС. В последний раз настолько высокие показатели фиксировались 25 октября – 929.

Из 5 971 зараженного сейчас в стране 14% составляют дети до пяти лет, еще 38 – от 5 до 11 лет.

Рост заболеваемости в стране начала после того, как дети вернулись в школы с ханукальных каникул.

Отметим, что за последние сутки в Израиле зафиксировали 416 новых заболевших.

Видео дня

В целом с начала пандемии в стране, где общее население составляет 9,3 млн человек, были заражены 1 348 749 граждан, из которых 1 334 728 выздоровели и 8,2 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября Израиль одобрил вакцинацию от COVID-19 среди детей возрастом до 11 лет.