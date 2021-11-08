Хроника коронавируса на 8 ноября: за сутки заболели более 340 тыс. человек
По состоянию на понедельник, 8 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 250,5 млн человек. За минувший день выявили 343 131новых инфицированных, умерли еще 4628. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 226 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (39 тыс.), Великобритании (30 тыс.) и Турции (25 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 075 433 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.
В Украине "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей, "оранжевой" – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".
В Украину прибыла новая партия (2 930 300 доз) вакцины против COVID-19 производства компании Moderna, доставленная в рамках программы COVAX.
Невакцинированных украинцев уже завтра начнут отстранять от работы. Это не коснется людей с одной дозой либо со справкой о противопоказаниях. Как будут отстранять учителей, читайте по ссылке.
В Чехию из Румынии привезли двух тяжелобольных пациентов с коронавирусом. В стране произошел всплеск заболеваемости, медицинская система сильно нагружена.
В Германии продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки выявлено 23,5 тыс. новых случаев. Индекс заболеваемости там – 191,5 случаев на 100 тысяч человек за неделю. Месяц назад он составлял 62,6 новых случаев.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.