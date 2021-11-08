Хроника коронавируса на 8 ноября: за сутки заболели более 340 тыс. человек

По состоянию на понедельник, 8 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 250,5 млн человек. За минувший день выявили 343 131новых инфицированных, умерли еще 4628. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 226 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (39 тыс.), Великобритании (30 тыс.) и Турции (25 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 075 433 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.

В Украине "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей , "оранжевой" – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".

В Украину прибыла новая партия (2 930 300 доз) вакцины против COVID-19 производства компании Moderna, доставленная в рамках программы COVAX.