Хроника коронавируса на 8 июня: РФ стала лидером по количеству летальных случаев в Европе

По состоянию на вторник, 8 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 174,4 млн человек. За минувший день выявили 310 795 новых инфицированных, умерли еще 7 885. Всего от болезни скончались более почти 3,8 млн млн пациентов. При этом выздоровели свыше 157 млн.

Как говорят данные портала Worldometers, за сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (87 345), Бразилии (38 750) и Аргентине (22 195). Также Индия стала мировым лидером по количеству новых смертей – 2115 случаев.

В Европе лидером по новым заражениям за сутки стала Россия – 9 429 случая, Британия – 5 683 и Испания – 3 122. Также больше всего смертей за день зафиксировали в РФ – 330, Германия – 114 и Италия – 65.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 215 052 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 51 215 человек, в то же время 2 094 971 гражданин ее поборол.