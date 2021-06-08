В отчете США указали на вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Китае – СМИ

В США сообщили, что предположение о том, что коронавирус (COVID-19) мог возникнуть из-за утечки в лаборатории в Ухане (Китай) – правдоподобное и заслуживает дальнейшего изучения.

Отчет об этом подготовила в мае 2020 года Ливерморская национальная лабораторией им. Лоуренса в Калифорнии и использовалось Госдепартаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации президента Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Оценка ученых основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19. В лаборатории отказался комментировать информацию об утечке.

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Ранее президент Штатов Джо Байден заявил, что приказал своим помощникам найти ответы на вопрос о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы рассматривали два вероятных сценария: вирус возник в результате аварии в лаборатории или же в результате контакта человека с инфицированным животным. Однако они не пришли к определенному выводу.

Напомним, что ранее сообщалось, что минимум трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане заболели и были госпитализированы в ноябре 2019 года, то есть до появления первых данных о COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет о первоначальном источнике коронавируса.