Коста-Рика ввела обязательную COVID-вакцинацию детей, а Новая Зеландия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 7 ноября
В мире за минувшие сутки от коронавируса умерло 6 350 человек, а заразилось им еще 417 576 жителей планеты. Всего с начала пандемии заболело уже более 250,2 млн людей.
При это COVID-19 унес уже больше чем 5 млн жизней, а победить его и выздороветь смогли более 226,5 млн человек. Больше всего зараженных за прошедший день выявлено в России (+41 335), США (+32 479) и Великобритании (+30 693).
Украина в этом рейтинге заняла шестое место, а по суточной смертности наша страна оказалась на втором месте в мире (+793), уступив лишь России.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 058 014 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 71 635 пациентов умерли, а 2 504 236 человек выздоровели.
В Украине сократили срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса. Теперь он будет действовать 105 дней вместо 180-ти.
В Минздраве заявили, что требование показать COVID-сертификат в Украине является законным. Этот документ не содержит медицинскую тайну.
Главное за 7 ноября:
В Новой Зеландии впервые с начала пандемии зафиксировали больше 200 новых случаев коронавируса за сутки. Эпицентром стал город Окленд, где борются со вспышкой штамма Дельта. Всего в стране подтверждено 7 456 случаев заражения, умер 31 человек.
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей. Прививать граждан возрастом от 5 до 11 лет начнут препаратом от BioNTech/Pfizer уже в марте следующего года.
Профсоюза работников образования и науки Украины просит на месяц отложить отстранение от работы невакцинированных учителей – с 8 декабря вместо 8 ноября.
В Индии из-за пожара в COVID-отделении больницы города Ахмеднагар погибли по меньшей мере 11 пациентов. Это уже не первый подобный инцидент в стране.
Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов призвал не допускать контактов пожилых родственников с детьми и в целом сократить перемещения для невакцинированных людей в возрасте.
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