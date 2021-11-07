Коста-Рика ввела обязательную COVID-вакцинацию детей, а Новая Зеландия бьет рекорды по заболеваемости. Хроника коронавируса на 7 ноября

В мире за минувшие сутки от коронавируса умерло 6 350 человек, а заразилось им еще 417 576 жителей планеты. Всего с начала пандемии заболело уже более 250,2 млн людей.

При это COVID-19 унес уже больше чем 5 млн жизней, а победить его и выздороветь смогли более 226,5 млн человек. Больше всего зараженных за прошедший день выявлено в России (+41 335), США (+32 479) и Великобритании (+30 693).

Украина в этом рейтинге заняла шестое место, а по суточной смертности наша страна оказалась на втором месте в мире (+793), уступив лишь России.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 058 014 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 71 635 пациентов умерли, а 2 504 236 человек выздоровели.

В Украине сократили срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса. Теперь он будет действовать 105 дней вместо 180-ти.

В Минздраве заявили, что требование показать COVID-сертификат в Украине является законным. Этот документ не содержит медицинскую тайну.

Главное за 7 ноября:

В Новой Зеландии впервые с начала пандемии зафиксировали больше 200 новых случаев коронавируса за сутки. Эпицентром стал город Окленд, где борются со вспышкой штамма Дельта. Всего в стране подтверждено 7 456 случаев заражения, умер 31 человек.

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей. Прививать граждан возрастом от 5 до 11 лет начнут препаратом от BioNTech/Pfizer уже в марте следующего года.