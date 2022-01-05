Мир установил абсолютный рекорд заражений, а в ВОЗ обнадежили по штамму Омикрон. Хроника коронавируса на 5 января

Накануне в мире обнаружили более 2 млн инфицирований коронавирусом, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Максимальный прирост больных установили несколько стран Европы, которую "захлестнул" штамм Омикрон. Количество всех случаев COVID-19 достигло почти 295,5 млн.

В Украине, где в посленовогодний период ежедневно фиксируют менее 2 тыс. заражений, одобрили бустерную (третью) прививку для граждан за 60 лет. В то же время в Турции определенной группе людей разрешили уже пятую дозу вакцины.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 678 088 случаев заражения, 3 483 354 человека победили COVID-19, а 96 436 скончались от него. Ныне не менее 96,2 тыс. жителей борются с недугом.

Израиль планирует разрешить въезд иностранцам из "оранжевых" государств , к которым попала и Украина. Для пересечения границы путешественники должны иметь сертификат о полной вакцинации или выздоровлении.

Ученые НАН спрогнозировали, что после новогодних праздников в Украине может произойти всплеск коронавирусной инфекции. Предполагают, что причиной станет штамм Омикрон, распространению которого будут способствовать поездки граждан за границу.

Лидером по суточному приросту заражений вновь стали США – 565,7 тыс., где также подтвердили больше всего смертей от последствий недуга (+1847). При этом некоторые страны Европы зафиксировали рекордное количество новых больных : Франция – 271,7 тыс., Британия – 218,7 тыс., Италия – 170,8 тыс.

Минздрав Украины изменил правила комбинирования вакцин для прививок против COVID-19. Теперь препарат CoronaVac можно сочетать с Comirnaty (Pfizer&BioNTech), Moderna или AstraZeneca.

Люди начали болеть "флуроном" (двойное заражение COVID-19 и гриппом), поскольку стал циркулировать сезонный грипп. Директор Каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель объяснила, что из себя представляет этот недуг

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абди Махмуд высказал обнадеживающие данные по штамму Омикрон. По его словам, он вызывает более легкие симптомы коронавируса, поражает верхние дыхательные пути.