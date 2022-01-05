Мир установил абсолютный рекорд заражений, а в ВОЗ обнадежили по штамму Омикрон. Хроника коронавируса на 5 января

Марина Лисничук
Covid
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Мир установил абсолютный рекорд заражений, а в ВОЗ обнадежили по штамму Омикрон. Хроника коронавируса на 5 января

Накануне в мире обнаружили более 2 млн инфицирований коронавирусом, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Максимальный прирост больных установили несколько стран Европы, которую "захлестнул" штамм Омикрон. Количество всех случаев COVID-19 достигло почти 295,5 млн.

В Украине, где в посленовогодний период ежедневно фиксируют менее 2 тыс. заражений, одобрили бустерную (третью) прививку для граждан за 60 лет. В то же время в Турции определенной группе людей разрешили уже пятую дозу вакцины.

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За время пандемии в мире обнаружили почти 295,5 млн случаев COVID-19
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Несколько стран Европы установили рекорды по приросту заражений

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине подтверждено 3 678 088 случаев заражения, 3 483 354 человека победили COVID-19, а 96 436 скончались от него. Ныне не менее 96,2 тыс. жителей борются с недугом.

  • Израиль планирует разрешить въезд иностранцам из "оранжевых" государств, к которым попала и Украина. Для пересечения границы путешественники должны иметь сертификат о полной вакцинации или выздоровлении.

  • Ученые НАН спрогнозировали, что после новогодних праздников в Украине может произойти всплеск коронавирусной инфекции. Предполагают, что причиной станет штамм Омикрон, распространению которого будут способствовать поездки граждан за границу.

COVID-карта в Украине
Главное на 5 января:

  • Лидером по суточному приросту заражений вновь стали США – 565,7 тыс., где также подтвердили больше всего смертей от последствий недуга (+1847). При этом некоторые страны Европы зафиксировали рекордное количество новых больных: Франция – 271,7 тыс., Британия – 218,7 тыс., Италия – 170,8 тыс.

  • Минздрав Украины изменил правила комбинирования вакцин для прививок против COVID-19. Теперь препарат CoronaVac можно сочетать с Comirnaty (Pfizer&BioNTech), Moderna или AstraZeneca.

  • Люди начали болеть "флуроном" (двойное заражение COVID-19 и гриппом), поскольку стал циркулировать сезонный грипп. Директор Каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель объяснила, что из себя представляет этот недуг

  • Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абди Махмуд высказал обнадеживающие данные по штамму Омикрон. По его словам, он вызывает более легкие симптомы коронавируса, поражает верхние дыхательные пути.

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