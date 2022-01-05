Франция, Италия и Нидерланды обновили рекорды заражения, а в Чехии сократили карантин из-за Омикрона

Несколько европейских стран в среду, 5 января, обновили рекорды по суточному заражению коронавирусом. В частности за последние сутки Франция, Италия и Нидерланды зафиксировали наибольшие показатели COVID-19 с начала пандемии.

OBOZREVATEL собрал последние данные и рассказывает о ситуации с коронавирусом в Европе.

Количество новых случаев заболевания составляет около 335 тысяч, что стало новым дневным рекордом во Франции, заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает The Guardian. Днем ранее, 4 января, COVID-19 в стране заболели 271 686 человек, что также было рекордным показателем.

За последние сутки в государстве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 246 пациентов. В больницах в отделениях интенсивной терапии находятся 3695 человек.

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За последние 24 часа в Италии зарегистрировано 189 109 новых случаев COVID-19 и 231 смертельный исход. В то же время вчера количество позитивных тестов составляло 170 844, а смертей от коронавируса было 259, пишет La Repubblica с ссылкой на данные Минздрава Италии.

При этом 1428 пациентов получают лечение в отделении интенсивной терапии, а в обычные палаты с симптомами госпитализированы 13 364 человека, что на 452 больше, чем вчера. В настоящее время в Италии зарегистрировано 1 265 297 случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии общее количество заболевших составило 6 566 947 человек (при населении в 60 млн человек), из которых выздоровели 5,1 млн и 138 тысяч скончались.

Португалия стала последней европейской страной, сообщившей о рекордном количестве новых случаев заболевания коронавирусом – в среду было зарегистрировано 39 570 новых больных.

Вместе с тем, при одном из самых высоких показателей вакцинации в мире, количество госпитализаций и смертность в Португалии остаются значительно ниже уровней, наблюдавшихся на предыдущем пике болезни в начале 2021 года.

На протяжении последних суток от коронавируса в стране умерло 15 человек, а днем ранее скончались 14 пациентов.

Согласно официальным данным, в среду в Нидерландах было зарегистрировано более 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа, что является рекордным показателем.

Цифра появилась потому, что вариант коронавируса Омикрон стал доминирующим в стране.

Правительство Чехии заявило, что ежедневное количество новых инфекций резко упало в последние недели по сравнению с пиком, зафиксированным в конце ноября. Более того, количество госпитализаций составляет примерно треть от рекордного числа, зафиксированного в марте прошлого года.

В связи в этим в стране сократили срок самоизоляции для COVID-позитивных людей с семи до пяти дней.

О том, какая ситуация с распространением коронавируса была в европейских странах днем ранее, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков предположил, что появление штамма Омикрон предвещает окончание пандемии коронавируса. По его словам, следующий вариант COVID-19 будет еще менее агрессивен.