В Италии вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для граждан от 50 лет

Юрий Сергиенко
Covid
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В Италии вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для граждан от 50 лет

В Италии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей, старше 50 лет. Такая мера будет действовать с 15 февраля по 15 июня.

Соответствующий законопроект одобрило правительство, пишет La Repubblica. В случае отказа от прививок предусмотрен штраф в размере 100 евро.

Таким образом, Италия стала одной из немногих стран Европы, которая предприняла похожие меры.

В законопроекте также отмечается, что с начала февраля и до конца марта посещать госучреждения, магазины с товарами не первой необходимости, банки, почтовые отделения и супермаркеты смогут вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане.

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Италия, по данным на 5 января, была на третьем месте по суточному приросту зараженных. В стране зафиксировали 189 тысяч новых случаев.

Всего с начала пандемии заболели уже 6,7 млн итальянцев, из которых побороть болезнь удалось 5,1 млн граждан, еще 138 тысяч скончались.

Суточные показатели заболеваемости в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия, Франция, Нидерланды и другие страны Европы 5 января обновили рекорды по заражениям коронавирусом.

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