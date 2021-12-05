В Румынии зафиксированы первые случаи заражения Омикроном, а Британия ужесточает правила въезда. Хроника коронавируса на 5 декабря

В Украине и мире за сутки коронавирусом заразились 530 432 человека, умерли 5692 пациента. Больше всего новых инфицированных за день выявлено в США (+56 742), Франции (+51 624) и Германии (+46 379).

С начала пандемии COVID-19 заболели уже более 265,7 млн человек, из них 239,3 млн смогли победить болезнь. Умерли от COVID-19 уже больше чем 5,2 млн жителей планеты.

Лидером по смертности от коронавируса за сутки в мире стала Россия (+1215 случаев), Украина в этом списке на 4-м месте.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 490 855 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 88 002 пациента умерли, а 3 041 385 человек выздоровели.

Ученые предположили, что штамм Омикрон мог мутировать с помощью вируса простуды . В нем была обнаружена определенная генетическая последовательность, которой не было в предыдущих вариантах COVID-19, но которая встречается во многих вирусах, которые вызывают простуду.

Данные об уровне опасности нового штамма коронавируса Омикрон могут быть получены не ранее, чем через три недели – в последней декаде декабря, сообщила профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Главное за 5 декабря:

В Нидерландах заявили, что у 18 человек , прибывших из ЮАР двумя рейсами за неделю, был подтвержден штамм Омикрон .

Штамм Омикрон может вытеснить Дельту и стать доминирующим, считают в ВОЗ, так как он быстро передается. При этом считается, что новая вакцина против него может не понадобиться.

В Великобритании со вторника, 7 декабря, ужесточают правила въезда в страну из-за Омикрона . Все путешественники должны будут сделать тест на коронавирус перед посадкой на рейс.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на данный момент от штамма Омикрон не зафиксировано летальных исходов .

В Румынии обнаружили первые два случая коронавируса, вызванного вариантом Омикрон. Заболели два путешественника, которые вернулись накануне из ЮАР. Они находятся в своих домах на изоляции, болезнь протекает бессимптомно.