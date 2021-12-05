В Украине 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 278 человек
По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, в Украине с начала пандемии выявлено уже 3 497 477 случаев коронавируса, 6622 – за минувшие сутки. Среди новых инфицированных 690 – это дети, а 68 – медработники.
За день с COVID-19 или подозрениями на него были госпитализированы 2926 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране от коронавируса умерли уже 88 280 пациентов (+278 летальных случаев за минувший день), а выздоровели 3 050 659 человек (+9274 за сутки).
В субботу, 4 декабря, в Украине сделали 112 657 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 40 278 человек, а завершили иммунизацию 72 379 украинцев. Всего с начала кампании вакцинации в Украине полностью привиты 11 762 441 человек, первый укол получили 13 725 903 гражданина. Сделано в стране уже 25 488 344 прививки.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киевской области (535), Киеве (515), Одесской (440) и Житомирской (361) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 515;
Винницкая область – 325;
Волынская область – 235;
Днепропетровская область – 360;
Донецкая область – 289;
Житомирская область – 361;
Закарпатская область – 248;
Запорожская область – 246;
Ивано-Франковская область – 204;
Киевская область – 535;
Кировоградская область – 156;
Луганская область – 34;
Львовская область – 259;
Николаевская область – 278;
Одесская область – 440;
Полтавская область – 190;
Ривненская область – 163;
Сумская область – 285;
Тернопольская область – 244;
Харьковская область – 178;
Херсонская область – 150;
Хмельницкая область – 335;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 128;
Черниговская область – 164
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как писал OBOZREVATEL, данные об уровне опасности нового штамма коронавируса Омикрон могут быть получены не ранее, чем через три недели – в последней декаде декабря, сообщила профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.