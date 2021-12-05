В Украине 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 278 человек

По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, в Украине с начала пандемии выявлено уже 3 497 477 случаев коронавируса, 6622 – за минувшие сутки. Среди новых инфицированных 690 – это дети, а 68 – медработники.

За день с COVID-19 или подозрениями на него были госпитализированы 2926 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране от коронавируса умерли уже 88 280 пациентов (+278 летальных случаев за минувший день), а выздоровели 3 050 659 человек (+9274 за сутки).

В субботу, 4 декабря, в Украине сделали 112 657 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 40 278 человек, а завершили иммунизацию 72 379 украинцев. Всего с начала кампании вакцинации в Украине полностью привиты 11 762 441 человек, первый укол получили 13 725 903 гражданина. Сделано в стране уже 25 488 344 прививки.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киевской области (535), Киеве (515), Одесской (440) и Житомирской (361) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 515;

Винницкая область – 325;

Волынская область – 235;

Днепропетровская область – 360;

Донецкая область – 289;

Житомирская область – 361;

Закарпатская область – 248;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 204;

Киевская область – 535;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 34;

Львовская область – 259;

Николаевская область – 278;

Одесская область – 440;

Полтавская область – 190;

Ривненская область – 163;

Сумская область – 285;

Тернопольская область – 244;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 335;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 128;

Черниговская область – 164

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как писал OBOZREVATEL, данные об уровне опасности нового штамма коронавируса Омикрон могут быть получены не ранее, чем через три недели – в последней декаде декабря, сообщила профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.