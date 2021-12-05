В Украине 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 278 человек

София Закревская
Covid
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В Украине 6,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 278 человек

По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, в Украине с начала пандемии выявлено уже 3 497 477 случаев коронавируса, 6622 – за минувшие сутки. Среди новых инфицированных 690 – это дети, а 68 – медработники.

За день с COVID-19 или подозрениями на него были госпитализированы 2926 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране от коронавируса умерли уже 88 280 пациентов (+278 летальных случаев за минувший день), а выздоровели 3 050 659 человек (+9274 за сутки).

В субботу, 4 декабря, в Украине сделали 112 657 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 40 278 человек, а завершили иммунизацию 72 379 украинцев. Всего с начала кампании вакцинации в Украине полностью привиты 11 762 441 человек, первый укол получили 13 725 903 гражданина. Сделано в стране уже 25 488 344 прививки.

Видео дня

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киевской области (535), Киеве (515), Одесской (440) и Житомирской (361) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 515;

  • Винницкая область – 325;

  • Волынская область – 235;

  • Днепропетровская область – 360;

  • Донецкая область – 289;

  • Житомирская область – 361;

  • Закарпатская область – 248;

  • Запорожская область – 246;

  • Ивано-Франковская область – 204;

  • Киевская область – 535;

  • Кировоградская область – 156;

  • Луганская область – 34;

  • Львовская область – 259;

  • Николаевская область – 278;

  • Одесская область – 440;

  • Полтавская область – 190;

  • Ривненская область – 163;

  • Сумская область – 285;

  • Тернопольская область – 244;

  • Харьковская область – 178;

  • Херсонская область – 150;

  • Хмельницкая область – 335;

  • Черкасская область – 300;

  • Черновицкая область – 128;

  • Черниговская область – 164

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Ситуация с коронавирусом в Украине на 5 декабря.

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