Хроника коронавируса на 30 мая: ЕС открывает границы для вакцинированных путешественников

Коронавирус в Украине и мире не сбавил обороты распространения – за прошедшие сутки заражение им подтвердили более чем в 490 тыс. человек. На 30 мая количество всех случаев превысило 170,6 млн, от последствий болезни умерли 3,5 млн жителей планеты, а 152,5 млн ее побороли.

В то же время многие страны продолжают ослаблять карантинные ограничения, а Евросоюз даже согласился открыть границы для полностью вакцинированных путешественников. В Украине запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля, они будут действовать и в Европе.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине официально подтверждено 2 199 769 заражений, из которых 50 388 – это летальные случаи и 2 030 415 – выздоровления. Так, активными больными остаются почти 119 тыс. граждан.

Больше всего новых больных за сутки прибавилось в Индии – 174 тыс. , Бразилии – 78,9 тыс., Аргентине – 29,8 тыс. Жертвами вируса стали еще 10,8 тыс. человек.

С 29 мая в украинских городах Киев, Львов и Одесса открылись первые пилотные центры массовой вакцинации против COVID-19. В столице такой заработал на базе Международного выставочного центра. В МИД назвали страны Европы, которые несмотря на пандемию будут открыты для украинцев летом 2021 года.

В китайском городе Гуанчжоу закрыли район и приказали его жителям оставаться дома. Как пишет AP, это из-за того, что в городе зафиксировали 20 новых случаев заражения за последнюю неделю.

Доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил, что вероятность возникновения тромбоза после вакцинации против COVID-19 является "исчезающе малой". Большую опасность для жизни составляет обычный выход из дома .

Во Вьетнаме выявили новый вариант COVID-19 , который является комбинацией характеристик штаммов, впервые выявленных в Индии и Британии, пишет Reuters.

Ученые из США пришли к выводу, что главными распространителями коронавируса оказалась небольшая группа людей. Однако одна из опасностей пандемии заключается в том, что COVID-19 могут передавать как больные с симптомами, так и без них.