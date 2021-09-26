Угроза рекордной волны COVID-19 в Украине и вакцины для бедных стран от Франции. Хроника коронавируса на 26 сентября

По состоянию на воскресенье, 26 сентября, коронавирусом во всем мире заразились более 232,2млн человек. За прошедшие сутки подтверждено 382 703 новых случая инфицирования, умерли 6 023 пациента. Всего от болезни скончались более 4,7 млн человек.

При этом победили COVID-19 свыше 208,8 млн человек. За сутки больше всего новых зараженных выявили в США (54,1 тыс.), Великобритании (31,3 тыс.)и Индии (28,1 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 387 750 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 557 заболевших умерли, а 2 243 209 пациентов вылечились.

Нынешняя волна заболеваемости COVID-19 может побить рекорды весенней вспышки. Это объяснимо низкими темпами вакцинации населения.

Доктор медицинских наук Сергей Крамарев отметил, что вакцина CoronaVac, которая не очень популярна среди украинцев, имеет преимущество. Она изготовлена проверенным традиционным способом, остальные же вакцины – на основе современных технологий.

В журнале Lancet распустили рабочую группу, которая расследовала происхождение коронавируса. Такое решение принял председатель комиссии Джеффри Сакс из-за того, что у участников группы могли быть собственные интересы в этом вопросе.