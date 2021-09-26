В Украине за день сделали больше 60 тыс. прививок от коронавируса: данные по регионам
В Украине за минувшие сутки, 25 сентября, сделали 64 221 прививку от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 38 778 человек, а второй укол за день получили 25 443 гражданина.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Больше всего прививок сделали в Киеве (7 920), Одесской (7 055), Харьковской (6 255), Днепропетровской (5 241) и Львовской (4 293) областях.
Наименьшее количество уколов вчера сделали на Закарпатье (941), Сумщине (997), Луганщине (1 078) и Ривненщине (1 079).
Вакцинацию проводили 477 мобильных бригад, 1 880 пунктов и 373 центра иммунизации населения.
Данные относительно прививок по областям:
Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 12 203 210 уколов от коронавируса. На сегодня полностью вакцинированы 5 443 521 человек, а первую дозу получили 6 759 689 украинцев.
Больше всего людей в нашей стране привито такими препаратами: Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 2 523 158, CoronaVac – 1 886 080 и Moderna – 1 102 042.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за низких темпов вакцинации населения в Украине нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом может побить рекорд весенней волны.
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