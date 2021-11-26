ВОЗ экстренно соберется из-за нового штамма COVID-19, а ЕС запретит путешествия невакцинированным. Хроника коронавируса на 26 ноября

Коронавирус в Украине и мире поразил уже 260 миллионов человек, в том числе 560,7 тысячи заражений подтвердили за прошедшие сутки. Среди всего количества известных случаев, почти 5,2 млн обернулись смертью больных, но 235 млн этот недуг преодолели.

Всемирная организация здравоохранения на 26 ноября запланировала экстренное заседание из-за потенциально опасного нового штамма COVID-19, содержащего в себе 32 мутации. А в ЕС заявили, что уже с 1 марта невакцинированные не смогут попасть в его страны без сертификата об иммунизации.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

по меньшей мере 448,4 тыс. украинцев до сих пор болеют COVID-19. Всего в стране зафиксировано 3 384 404 случая заражения, 83 541 из них стал летальным, а 2 852 452 инфицированных побороли недуг.

В ВОЗ выразили убеждение, что остановить распространение вируса и в итоге побороть пандемию может вакцинация . Также назвали категории граждан, которым прививку нужно делать в первую очередь.

А в Европейском Союзе заговорили о намерениях снизить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев (ныне документ выдается на год).

Израиль объявил о приостановке авиасообщения с Южно-Африканской Республикой , Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Об этом со ссылкой на заявление премьера Нафтали Бенета сообщает The Jerusalem Post.

Уже в начале следующего года Канада может разрешить использование COVID - вакцины от Pfizer-BioNTech для детей от 6 месяцев .

Глава Бюро ВОЗ в Украине перечислил симптомы постковидного синдрома. А украинский врач объяснил, почему стране грозит новая вспышка COVID-19.

Франция отказалась от локдауна и вместо этого начала реализацию плана по вакцинации против коронавирусавсех взрослых третьей дозой , передает ABC News.

Британия приостановила авиарейсы из ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, содержащего большое количество мутаций. Запрет касается также Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Эсватины и Лесото.

В Португалии ужесточили ограничения , в том числе на въезд в страну, передает Reuters. Теперь пассажиры авиарейсов, даже вакцинированные , должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 .

Германия стала абсолютным лидером по суточному приросту заражений COVID-19 – накануне там обнаружили 76,1 тыс. случаев. Далее следуют Британия – 47,2 тыс., Россия – 33,8 тыс. и Франция – 34,5 тыс.