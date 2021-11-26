Во Львове продлили усиленный карантин: названа дата

Во Львове усиленный карантин из-за распространения коронавирусной болезни продлили до 13 декабря. Накануне обладминистрация решила не выводить регион из "красной" зоны.

Соответствующее решение 26 ноября приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря", – говорится в сообщении чиновника.

Он рассказал, что в медицинских учреждениях Львова от коронавируса лечится 605 человек. По словам Москаленко, несколько заведений во Львове подловили на нарушении карантинных норм, введенных из-за вспышки COVID-19. Им вынесли предупреждение. Речь идет о спортивном комплексе "Евроспорт", Eros show bar, Custom lounge bar, Pulse Lounge bar&Karaoke, кинотеатре Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

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Отметим, ограничения "красной" зоны карантина действуют во Львове с 30 октября. Какие запреты введены в городе – читайте в материале.

Накануне власти Львовской области пока решили не выходить из "красной" зоны карантина. Директор регионального департамента здравоохранения Орест Чемерис заявил, что в области наблюдается положительная тенденция относительно коронавируса – количество заболеваний снижается, и показатели позволяют исключить регион из "красной" карантинной зоны.

"Но по просьбе администрации мы решили пока удерживать на территории красный уровень эпидситуации до более стабильной ситуации", – пояснил он.

По состоянию на 26 ноября во Львовской области зафиксировали 850 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки 2619 человек побороли болезнь, 24 жителя региона умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, только четыре области Украины остаются в "желтой" зоне по состоянию на 26 ноября. Еще две находятся на "оранжевом" уровне опасности. Все остальные регионы продолжают соблюдать меры, предусмотренные "красной" зоной эпидемиологического кризиса.